Яка загроза існує для економіки США зараз

Метою цих заходів є уникнення перевищення ліміту держборгу США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Джанет Єллен Міністерка фінансів США Я з усією повагою закликаю Конгрес діяти негайно, щоб захистити повну віру і кредит Сполучених Штатів.

Ще у п'ятницю Єллен написала в листі двопартійним лідерам Конгресу з метою проінформувати їх про спеціальні заходи, що будуть впроваджуватись Казначейством. Розпочати планують з викупу частини та призупинення повного інвестування:

фонду пенсійного забезпечення;

інвалідності держслужбовців

Однак, Єллен запевнила, що ці кошти буде повернуто. Для цього необхідно аби Конгрес затвердив "стелю" держборгу.

Якщо Казначейство не зможе випускати нові боргові зобов'язання, а потім у нього закінчаться гроші, уряд США опиниться перед загрозою дефолту за деякими фінансовими зобов'язаннями,

– наголошує урядовиця.

Нагадаємо! Конгресом була зупинена дія ліміту ще у 2023 році, таким чином вдалося уникнути дефолту за федеральними зобов'язаннями. Зараз ліміт встановлено на рівні 36 трильйонів доларів.