Какая угроза существует для экономики США сейчас

Целью этих мер является избежание превышения лимита госдолга США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Джанет Йеллен Министр финансов США Я со всем уважением призываю Конгресс действовать немедленно, чтобы защитить полную веру и кредит Соединенных Штатов.

Еще в пятницу Йеллен написала в письме двухпартийным лидерам Конгресса с целью проинформировать их о специальных мерах, которые будут внедряться Казначейством. Начать планируют с выкупа части и приостановления полного инвестирования:

фонда пенсионного обеспечения;

инвалидности госслужащих

Однако Йеллен заверила, что эти средства будут возвращены. Для этого необходимо, чтобы Конгресс утвердил "потолок" госдолга.

Если Казначейство не сможет выпускать новые долговые обязательства, а потом у него закончатся деньги, правительство США окажется перед угрозой дефолта по некоторым финансовым обязательствам,

– отмечает чиновница.

Напомним! Конгрессом было остановлено действие лимита еще в 2023 году, таким образом удалось избежать дефолта по федеральным обязательствам. Сейчас лимит установлен на уровне 36 триллионов долларов.