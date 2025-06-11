США загрожує дефолт: назвали дату, коли закінчаться гроші
- Країна може зіткнутися з дефолтом за державним боргом США у другій половині літа через закінчення грошей для сплати боргів, сума яких перевищує 36,9 трильйонів доларів.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше запевняв, що дефолту не буде, але зазначив, що без ухвалення податкового законопроєкту може статися найбільша фінансова криза з 2008 року.
США може зіткнутися з нестачею грошей на сплату боргів у серпні. Тоді у країні оголосять дефолт.
Коли і чому США чекає дефолт
Передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, США можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Це станеться, коли закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад 36,9 трильйонів доларів.
За очікуваннями Бессента, це станеться в середині або наприкінці літа, проте літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня.
Бессент також зазначив, якщо податковий законопроєкт Трампа не буде ухвалений, Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року. Якщо не розв'язати питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.
Що раніше Бессент говорив про дефолт
1 червня думка міністра фінансів була іншою. Тоді Скотт Бессент категорично відкидав можливість дефолту у США, хоча він і визнає що економічна ситуація напружена.
Бессент запевнив, що Сполучені Штати ніколи не допустять дефолту.
США ніколи не оголосять дефолт. Цього ніколи не станеться. Ми – на попереджувальній смузі, але не вдаримось об стіну,
– наголосив міністр фінансів.
Глава Мінфіну не став називати крайній термін, коли Сенат може підвищити стелю державного боргу. За його словами, дату не оголошують, тому що використовують її для просування законопроєкту.