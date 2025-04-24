Обмежений дефолт: Fitch підтвердило рейтинг України

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт". Це сталося через те, що Україна ще не нормалізувала відносини із більшістю зовнішніх кредиторів.

Чому в Україні підтвердили "обмежений дефолт"

Рейтинг України на рівні "обмежений дефолт" підтвердили, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Fitch Ratings.

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Причина – триваюча реструктуризація зовнішнього комерційного боргу та відсутність остаточної угоди з кредиторами.

Україна ще не нормалізувала відносини із більшістю зовнішніх кредиторів, зокрема, не досягла домовленостей щодо реструктуризації держборгу, який становить 2,6 мільярда доларів і окремих кредитів, як-от від Cargill на 0,7 мільярда доларів.

Довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті залишиться в статусі "обмеженого дефолту" доти, доки країна не нормалізує відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів,

– ідеться в повідомленні.

Невизначеність щодо фінансування є високою у 2026 році та надалі. Fitch очікує, що внутрішні запозичення зростуть у 2026 році завдяки відносно стійкому банківському сектору та меншому внутрішньому фінансуванню цього року.

Що таке дефолт

Якщо країна не може розрахуватись зі своїми кредиторами, то оголошує дефолт. Однак, згадуючи про дефолт, потрібно зауважити ще таке поняття, як технічний дефолт. Це ситуація, коли країна хоч і заявила про свою не платоспроможність, однак повинна домовитись з кредиторами про списання частини боргу та відтермінування наступних виплат.

Говорячи про дефолт в Україні, потрібно розуміти, що частково країна вже в технічному дефолті. Це сталось тоді, коли Україна влітку 2024 року офіційно відмовилася від обслуговування частини боргу. Про це також свідчить те, що для України закриті міжнародні ринки капіталу, а випущені облігації торгуються зі значним дисконтом.

24 квітня стало відомо, що Україна не змогла домовитись з групою кредиторів на чолі з хедж-фондами щодо реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів. Виплата за боргом повинна була відбутись у травні.

У Мінфіні зазначили, що налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами. "Так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа", – підкреслили у відомстві.

Однак інвестори були готові реструктуризувати лише травневий платіж, вимагаючи понад 400 мільйонів доларів готівкою та конвертацію понад 200 мільйонів доларів у нові облігації.