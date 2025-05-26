Почему в Украине подтвердили "ограниченный дефолт"

Рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт" подтвердили, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Fitch Ratings.

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Причина – продолжающаяся реструктуризация внешнего коммерческого долга и отсутствие окончательного соглашения с кредиторами.

Украина еще не нормализовала отношения с большинством внешних кредиторов, в частности, не достигла договоренностей по реструктуризации госдолга, который составляет 2,6 миллиарда долларов и отдельных кредитов, например от Cargill на 0,7 миллиарда долларов.

Долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте останется в статусе "ограниченного дефолта" до тех пор, пока страна не нормализует отношения с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов,

– говорится в сообщении.

Неопределенность относительно финансирования является высокой в 2026 году и в дальнейшем. Fitch ожидает, что внутренние заимствования вырастут в 2026 году благодаря относительно устойчивому банковскому сектору и меньшему внутреннему финансированию в этом году.

Что такое дефолт

Если страна не может рассчитаться со своими кредиторами, то объявляет дефолт. Однако, вспоминая о дефолте, нужно заметить еще такое понятие, как технический дефолт. Это ситуация, когда страна хоть и заявила о своей не платежеспособности, однако должна договориться с кредиторами о списании части долга и отсрочке следующих выплат.

Говоря о дефолте в Украине, нужно понимать, что частично страна уже в техническом дефолте. Это произошло тогда, когда Украина летом 2024 года официально отказалась от обслуживания части долга. Об этом также свидетельствует то, что для Украины закрыты международные рынки капитала, а выпущенные облигации торгуются со значительным дисконтом.

24 апреля стало известно, что Украина не смогла договориться с группой кредиторов во главе с хедж-фондами по реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов. Выплата по долгу должна была состояться в мае.

В Минфине отметили, что настроены на конструктивный диалог с инвесторами. "Так же, как это было во время успешных переговоров по реструктуризации еврооблигаций прошлым летом", – подчеркнули в ведомстве.

Однако инвесторы были готовы реструктуризировать только майский платеж, требуя более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации.