Дефолт за облігаціями: у НБУ оцінили, чи вплине він на фінансову стабільність України
- Україна пропустила платіж за державними облігаціями через чинний мораторій на виплати, який триватиме до завершення процесу реструктуризації.
- Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що дефолт не вплине на фінансову стабільність країни, і цей процес контролюється урядом без ризиків.
Україна пропустила платіж за державними облігаціями (ВВП-варантами). Причиною є те, що наразі діє мораторій на виплати.
Вплив дефолту за облігаціями на фінансову стабільність
Мораторій залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації, пише 24 Канал з посиланням на очільника НБУ Андрія Пишного.
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Ми не бачимо жодних негативних проявів. Відбувається і продовжується процес природний щодо напрацювання умов реструктуризації,
– заявив глава Нацбанку.
Він розповів, що Національний банк не бере участь у процесі. Хоча центробанк має в портфелі 44 мільйони варантів, він ніяк не пов'язаний з Міністерством фінансів.
Зокрема Пишний зазначив, що з травня 2024 року діє мораторій на виплату за ВВП-варантами. Тому все перебуває "в руках уряду, під контролем уряду і без ризиків для фінансової стабільності".
Зверніть увагу! Андрій Пишний наголосив, що жодного негативу немає.
Що відомо про ситуацію з ВВП-варантами?
30 травня поточного року у Мінфіні оприлюднили заяву, що згідно з розрахунками станом на 30 квітня 2025 року, сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня, становить 665 млн 453 тисяч 507,60 доларів США. Україна нагадала, що відповідно до рішення Уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.