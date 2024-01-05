Сотні тисяч на рахунку та непогашений кредит: що задекларував Єрмак за 2022 рік

Голова Офісу Президента оприлюднив суми своїх доходів, зокрема своєї заробітної плати - вона складає 568 037 гривень. Про це стало відомо із його декларації, яку було подано 1 січня 2024 року.

Відтак, стало відомо, що на рахунках Єрмака задекларовано 782 525 гривень. Також готівкою він зберігає 39 000 доларів та 50 000 євро.

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У розділі фінансових зобовʼязань декларант вказав наявність непогашеного кредиту, взятого у Сенс Банку (раніше відомого як Альфа-Банк) у 2006 році. На кінець звітного 2022 року сума заборгованості складала – 1 008 306 гривень.

Доходи та власність Андрія Єрмака

А от у розділі "Доходи, у тому числі подарунки" вказано зарплату за основним місцем роботи у розмірі 568 037 гривень та додатково вказаний як дохід гарантійний ремонт його автомобіля на суму 78 396 гривень.

У власності Єрмака також вказано:

квартиру площею 107,8 квадратних метрів, яка придбана у 2005 році, вартість якої на момент придбання становила – 3 535 000 гривень. Ця ж квартира значилася у його декларації 2020 року;

автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC, 2019 року випуску, вартістю – 2 972 776 гривень;

також зазначено, що Єрмак не має цінних паперів.

У декларації 2020 року було вказано автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску.

Єрмак також власник корпоративних прав або їх частин у таких підприємствах:

Міжнародна правнича компанія (50%);

Гарнет Інтернешнл Медіа Груп (49%);

Міжнародна фармацевтична група (50%);

Ер Пі Ай (100%).

Зверніть увагу! Усі ці права, як зазначено у документі, передано до корпоративного управління.

Він також є кінцевим бенефіціаром таких компаній як:

Міжнародна асоціація українсько-грузинського співробітництва у сфері іноземного інвестування. Міжнародна правнича компанія. Міжнародна фармацевтична група. Гарнет Інтернешнл Медіа Груп. Ер Пі Ай, М.Є.П. Українсько-грузинська медійна компанія.

Що відомо про декларування держслужбовців

Однією з вимог МВФ до України було набрання чинності закону, який поновлює майнове декларування держслужбовцями, а також відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій до кінця 2023 року.