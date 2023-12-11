Давид Арахамія подав декларацію про доходи: дружина заробила в чотири рази більше
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задекларував свої доходи за 2022 рік. Заробітна плата посадовця становила менш ніж пів мільйона гривень, тоді як дохід його дружини був у чотири рази більшим.
Скільки заробили Арахамія з дружиною
У 2022 році заробітна плата Давида Арахамії склала 418 188 гривень. Тим часом його дружина отримала за рік 1 677170 гривень доходу від підприємницької діяльності.
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Крім того, у дружини народного депутата виявлені надходження коштів в розмірі 2,421 мільйона гривень як компенсація за відчуження рухомого майна.
На банківських рахунках Арахамії в Україні зафіксовано суму 1 304 234 гривень і 20 803 доларів. А банківська вкладка дружини складає 234 385 гривень і 21 036 доларів.Цікаво! Готівкові кошти Арахамії на цей час становлять 650 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А разом із дружиною в нього у спільному користуванні наявні готівкою 2,7 мільйона гривень, 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.
Починаючи з 28 грудня 2022 року, дружина Арахамії здійснює оренду легкових автомобілів від різних фізичних осіб.
Відкриття декларацій
Нагадаємо, що 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Це забезпечило цілодобову можливість перегляду декларацій осіб, які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.
Зазначимо, що не всі декларації доступні для публічного ознайомлення. Національне агентство з питань запобігання корупції може отримувати запити щодо вилучення конкретних декларацій з міркувань безпеки.Зауважте! Окрім самих декларацій, з відкритого доступу можуть бути вилучені повідомлення про значущі зміни у майновому стані, які були подані протягом будь-якого періоду.