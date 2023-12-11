Давид Арахамія подав декларацію про доходи: дружина заробила в чотири рази більше

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задекларував свої доходи за 2022 рік. Заробітна плата посадовця становила менш ніж пів мільйона гривень, тоді як дохід його дружини був у чотири рази більшим.

Скільки заробили Арахамія з дружиною

У 2022 році заробітна плата Давида Арахамії склала 418 188 гривень. Тим часом його дружина отримала за рік 1 677170 гривень доходу від підприємницької діяльності.

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Крім того, у дружини народного депутата виявлені надходження коштів в розмірі 2,421 мільйона гривень як компенсація за відчуження рухомого майна.

На банківських рахунках Арахамії в Україні зафіксовано суму 1 304 234 гривень і 20 803 доларів. А банківська вкладка дружини складає 234 385 гривень і 21 036 доларів.

! Готівкові кошти Арахамії на цей час становлять 650 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А разом із дружиною в нього у спільному користуванні наявні готівкою 2,7 мільйона гривень, 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.

Починаючи з 28 грудня 2022 року, дружина Арахамії здійснює оренду легкових автомобілів від різних фізичних осіб.

Відкриття декларацій

Нагадаємо, що 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Це забезпечило цілодобову можливість перегляду декларацій осіб, які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Зазначимо, що не всі декларації доступні для публічного ознайомлення. Національне агентство з питань запобігання корупції може отримувати запити щодо вилучення конкретних декларацій з міркувань безпеки.

! Окрім самих декларацій, з відкритого доступу можуть бути вилучені повідомлення про значущі зміни у майновому стані, які були подані протягом будь-якого періоду.