Мільйони від Біблій, криптомонети і золотих кросівок: Трамп оприлюднив свою декларацію
- Дональд Трамп задекларував прибутки на сотні мільйонів доларів з різних джерел, включаючи криптовалюту, нерухомість і продажу товарів, таких як золоті кросівки та годинники.
- Загальні активи Трампа оцінюються у 1,6 мільярда доларів, причому значна частина доходу надходить від компаній, які формально керуються його дітьми, що викликає звинувачення в конфлікті інтересів.
- Серед найбільших джерел доходу – монета $TRUMP, компанія World Liberty Financial, Trump Media & Technology Group, а також нерухомість у Флориді, включаючи гольф-клуб Trump National Doral.
- Трамп також отримав значні доходи від роялті за спеціальне видання Біблії, годинники, парфуми, брендовані кросівки та продаж власних NFT.
Президент США Дональд Трамп задекларував прибутки на сотні мільйонів доларів. Він отримав їх з дуже різних джерел – від криптовалюти й нерухомості до продажу золотих кросівок, годинників, парфумів і навіть Біблії.
Загальні активи президента США оцінюються у 1,6 мільярда доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Трамп задекларував свої доходи
Хоча формально Трамп передав управління бізнесом дітям через траст, декларація свідчить, що дохід від цих компаній усе ще надходить безпосередньо до нього, що породжує звинувачення в конфлікті інтересів.
Багато з його бізнесів, зокрема у сфері криптовалюти, виграють від його державної політики.
Лише монета $TRUMP, запущена на початку року, принесла близько 320 мільйонів доларів комісійних. Крім того, сім’я Трампа отримала понад 400 мільйонів доларів від фінансової компанії World Liberty Financial, а сам президент задекларував понад 57 мільйонів доларів прибутку від її токенів.
Також суттєвий дохід надійшов від Trump Media & Technology Group – компанії, що володіє соцмережею Truth Social. У розділі пасивних інвестицій Трамп задекларував 12 мільйонів доларів доходу від активів вартістю близько 211 мільйонів.
Серед нерухомості найбільше приніс гольф-клуб Trump National Doral у Маямі – понад 110,4 мільйона доларів. Загалом об’єкти у Флориді, включно з Mar-a-Lago, дали понад 217,7 мільйона доходу.
Трамп також отримав мільйонні прибутки від роялті: 1,3 мільйона – за спеціальне видання Біблії, 2,8 мільйона – за годинники Trump Watches, 2,5 мільйона – за брендовані парфуми й кросівки. Додатково задекларовано понад 1,16 мільйона доларів доходу від продажу власних NFT, а Меланія Трамп заробила понад 200 тисяч доларів на своїй лімітованій цифровій колекції.