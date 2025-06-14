Мільйони від Біблій, криптомонети і золотих кросівок: Трамп оприлюднив свою декларацію

Президент США Дональд Трамп задекларував прибутки на сотні мільйонів доларів. Він отримав їх з дуже різних джерел – від криптовалюти й нерухомості до продажу золотих кросівок, годинників, парфумів і навіть Біблії.

Загальні активи президента США оцінюються у 1,6 мільярда доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп задекларував свої доходи

Хоча формально Трамп передав управління бізнесом дітям через траст, декларація свідчить, що дохід від цих компаній усе ще надходить безпосередньо до нього, що породжує звинувачення в конфлікті інтересів.

Багато з його бізнесів, зокрема у сфері криптовалюти, виграють від його державної політики.

Лише монета $TRUMP, запущена на початку року, принесла близько 320 мільйонів доларів комісійних. Крім того, сім’я Трампа отримала понад 400 мільйонів доларів від фінансової компанії World Liberty Financial, а сам президент задекларував понад 57 мільйонів доларів прибутку від її токенів.

Також суттєвий дохід надійшов від Trump Media & Technology Group – компанії, що володіє соцмережею Truth Social. У розділі пасивних інвестицій Трамп задекларував 12 мільйонів доларів доходу від активів вартістю близько 211 мільйонів.

Серед нерухомості найбільше приніс гольф-клуб Trump National Doral у Маямі – понад 110,4 мільйона доларів. Загалом об’єкти у Флориді, включно з Mar-a-Lago, дали понад 217,7 мільйона доходу.

Трамп також отримав мільйонні прибутки від роялті: 1,3 мільйона – за спеціальне видання Біблії, 2,8 мільйона – за годинники Trump Watches, 2,5 мільйона – за брендовані парфуми й кросівки. Додатково задекларовано понад 1,16 мільйона доларів доходу від продажу власних NFT, а Меланія Трамп заробила понад 200 тисяч доларів на своїй лімітованій цифровій колекції.