Похибка на майже 6 мільярдів: як посадовці "помиляються" у деклараціях
- Під час перевірки декларацій виявлено 423 випадки вказування свідомо неправдивих даних із загальною сумою похибок 5,8 мільярда гривень.
- Перевірено 1 203 високоризикові декларації, з яких лише в 0,9% не було знайдено порушень.
Внаслідок перевірки декларацій, виявлено, що кожна третя з них має неправильні відомості. Йдеться про подачу свідомо неправдивих даних.
Звідки відомо, що посадовці змінюють дані у деклараціях?
Загалом було виявлено 423 випадки "помилок". Загальна сума похибок сягнула 5,8 мільярда гривень чи в середньому – 13,6 мільйона гривень на кожну декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Що відомо про ці перевірки:
- здійснювалась перевірка не всіх декларацій, а лише високоризикових;
- станом на кінець червня було здійснено 1 203 перевірки, передбачається – 1 534;
- порушень не було знайдено лише в 0,9% випадків.
Зверніть увагу! За січень-червень було подано 706 311 декларацій (на 34% менше ніж за аналогічний період торік). цікаво, що 71 з них були передані у березні.
Якими були порушення у деклараціях посадовців?
Помилятись у деклараціях можна і безкарно. Йдеться про похибку на суму менш як 100 прожиткових мінімумів. Тобто, зараз це майже 302 тисячі гривень.
За такі похибки передбачена дисциплінарна відповідальність – догани, звільнення, позбавлення премій. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок (45% або ж 558 перевірок),
– йдеться у повідомленні Опендатаботу.
Також відомо про такі порушення:
- недостовірні відомості розміром від 100 до 500 прожиткових мінімумів – 159 випадків – 13,2%;
- недостовірні відомості на суму більш як 500 прожиткових мінімумів – 423 – 35,2%;
- необґрунтованість наявних активів – 30 – 2,5%;
- виявлення незаконного збагачення – 21 – 1,7%.
Як посадовці порушують правила заповнення декларацій / Інфографіка Опендатабот
Цікаво! У деяких деклараціях виявлено 2 порушення одночасно.