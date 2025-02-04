Як українцям задекларувати тисячу Зеленського та Нацкешбек

Деяким особам потрібно задекларувати Національний кешбек та Зимову єПідтримку як дохід. Зробити це потрібно до 31 березня поточного року.

Кому потрібно задекларувати Нацкешбек та тисячу Зеленського

Мова йде про державних службовців, передає 24 канал з посиланням на Дію.

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Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм, мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК, йдеться у дописі.

Важливо! Ці кошти не оподатковують і не враховують при оформленні субсидії та пільги.

Як задекларувати кошти

Задекларувати Національний кешбек та Зимову єПідтримку за допомогою виписки про нарахування коштів у застосунку банку.

Так у розділі 11 декларації "Доходи, у тому числі подарунки" вкажіть:

Вид доходу — Інше.

Який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка.

Джерело доходу — Інша фізична або юридична особа.

Тип особи — Юридична особа, зареєстрована в Україні.

Код ЄДР — 37508596.

Найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.

Далі у розділі 12.1 "Відомості про банківські рахунки" потрібно вказати банк або банки, у яких відкривали картку Національного кешбеку.