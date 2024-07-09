Як самостійно розрахувати виплату на декретну відпустку

Відповідно до українського законодавства, жінки мають право на відпустку, пов'язану з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. Під час цієї відпустки на місці роботи обов'язково мають виплачувати декретні.

Отримання декретних виплат

Отримати виплати можуть як працевлаштовані, так і безробітні жінки. Працевлаштована жінка отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати від Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки.

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Працевлаштована жінка отримає допомогу в розмірі 100% середньої зарплати від Пенсійного фонду за весь період декретної відпустки. Для цього роботодавець повинен подати до Пенсійного фонду відповідну заяву-розрахунок.

Мінімальна сума декретних виплат на місяць не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату (із січня 2024 року – 7,1 тисячі гривень), а максимальна – не перевищувати "розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску". Ця сума дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (наразі 106,5 тисячі гривень).

Для жінок, які не працюють, виплати становлять 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи (із січня 2024 року – 2 920 гривень).

Як розрахувати декретні виплати

Декретні виплати розраховуються за формулою, подібною до розрахунку лікарняних: середньоденний дохід множиться на кількість днів у декреті.

До заробітної плати належать усі виплати, за які підприємство сплачує ЄСВ. Це включає премії, доплати та основну зарплату.

Формула для розрахунку декретних виплат така: дохід за 12 місяців ділиться на 365 (366) днів і множиться на кількість днів декретної відпустки.