Ключове завдання – вижити: Шмигаль розповів, яким може бути найдовший блекаут

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, найдовший блекаут в Україні може тривати 7-10 днів. Стільки часу займуть ремонтні роботи у разі російського обстрілу, який повністю виведе енергосистему країни з ладу.

Такий час закладено на відновлення електроенергії у найгіршій ситуацій, що може виникнути після обстрілів.

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При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей,

– сказав Денис Шмигаль.

Як діятиме влада у випадку блекауту

На випадок критичної ситуації уряд розробив та передав керівникам ОВА та громад спеціальні плани дій. Проте їх деталі наразі не можуть розголошуватися.

Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно,

– зазначив він.

У великих містах, на думку Шмигаля, допоможе впоратися з холодом ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності". Станом на минулий тиждень таких пунктів в країні уже 5 тисяч.

Уряд ухвалив рішення та повністю унормував питання створення та функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тисяч. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут,

– розповів прем'єр.

Мова йде про виживання

Прем'єр-міністр підкреслив, що питання не в комфорті, а у виживанні людей. Для цього потрібно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.

Якщо брати лише вокзали – вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні,

– наголосив він.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість Шмигаль заявив, що за блекауту такий підхід не працюватиме на сто відсотків.

У разі блекауту – це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування. Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон. Ключове завдання буде – вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію,

– підсумував прем'єр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити будинок енергоефективним.