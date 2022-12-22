Такое время заложено на восстановление электроэнергии в худшей ситуации, что может возникнуть после обстрелов.

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При более сложном случае полного блекаута, когда вообщем все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей,

– сказал Денис Шмигаль.

Как будет действовать власть в случае блекаута

В случае критической ситуации правительство разработало и передало руководителям ОВА и общин специальные планы действий. Однако их детали пока не могут разглашаться.

Руководителям ОВА, руководителям общин доказаны планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично,

– отметил он.

В крупных городах, по мнению Шмыгаля, поможет справиться с холодом инициатива президента по созданию "Пунктов несокрушимости". По состоянию на прошлую неделю таких пунктов в стране уже 5 тысяч.

Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирования, содержания дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тысяч. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут.

– рассказал премьер.

Речь идет о выживании

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос не в комфорте, а в выживании людей. Для этого нужно обеспечить минимальный набор для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.

Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах.

– подчеркнул он.

О возможном плане централизованного перемещения людей в сельскую местность Шмигаль заявил, что при блекауте такой подход не будет работать на сто процентов.

В случае блекаута – это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда увозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления. Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу. Ключевая задача будет – выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария,

– подытожил премьер.

Напомним, раньше мы писали о том, как сделать дом энергоэффективным.