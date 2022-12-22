Свет будет

В своем твиттере президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов.

Читайте также Отключение света в Украине 22 декабря: графики и перечень городов

Их, в частности, будут использовать для питания больниц. Также Украина получит миллионы светосберегающих лампочек.

Мы с вами. Свет будет,
– добавила фон дер Ляен.

Украина на генераторах

В Украине уже завезли свыше 500 тысяч генераторов. Из них на льготных условиях с применением нулевой пошлины – 239, 9 тысяч.

  • Приобрели юридические лица – 92% импортных генераторов,
  • Физические – всего 8%.

К теме Как правильно предпринимателю выбрать генератор

Где самая тяжелая ситуация со светом

В "Укрэнерго" объяснили, что по состоянию на 22 декабря в энергосистеме имеется значительный дефицит мощности. Кроме того, известно, что:

  • работают все виды поколения;
  • к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности;
  • однако есть определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, возникшие из-за повреждений магистральных сетей систематическими атаками ракет и дронов.