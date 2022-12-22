Следует отметить, что в некоторых областях из-за ракетной атаки россиян продолжают действовать экстренные отключения света.

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Как будут выключать свет в Киевской области

В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют,

– заявили в Киевских электросетях.

Следует отметить, что аналогичная ситуация в Киевской области. Там из-за проблем с электроснабжением не будут действовать графики плановых отключений.

Что со светом во Львовской области

Во Львовской области графики плановых отключений не изменились. Область разделили на 3 группы. В течение дня каждые четыре часа группа будет попадать в:

белую ячейку – возможно отключение света при необходимости;

зеленую – будет свет;

или оранжевую – не будет электричества.



Как будут выключать свет в 1 группе



Когда будет электричество во 2 группе



Какие графики действуют в 3 группе

Узнать, к какой группе принадлежит ваш адрес, можно за ссылкой.

Какие графики действуют на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области лимиты ночью – 202,45 мегаватта, дневные – 277 мегаватт. Поэтому в области будут выключать свет по 3 группам.

Если потребуется уменьшить нагрузку на сеть в часы пиковой нагрузки, то применят отключение для 4 очереди. Графики отключения света:

1 очередь: не будет света – с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00, будет электричество – с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00;

не будет света – с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00, будет электричество – с 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00; 2 очередь: выключат свет – с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00; подадут свет – с 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00;

выключат свет – с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00; подадут свет – с 03:00 до 05:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; 3 очередь: отключат электричество – с 01:00 до 05:00, с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00; подадут свет – с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00;

отключат электричество – с 01:00 до 05:00, с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00; подадут свет – с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00; 4 очередь: в подочереди 4,1 света не будет – с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00, а в подочереди 4,2 – с 10:00 до 17:00.

Однако заверили, что каждый потребитель электричества будет без света не больше 5 часов в этом промежутке времени.

Обратите внимание! Узнать, к какому адресу относится ваша очередь, можно по личному счету на сайте или в чате в вайбере. Кроме того, в вайбере под кнопкой "Просмотр активных отключений" можно узнать о включении света.

Как будут выключать свет на Волыни

В украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности из-за повреждения ключевых объектов магистральных сетей по территории Украины,

– сообщили в "Волыньоблэнерго".

Но объяснили, что 22 декабря будут действовать графики стабилизационных отключений. Просмотреть их можно по ссылке.

Как будут подавать электричество в Сумской области

В местном облэнерго объяснили, что свет в Сумской области будут подавать согласно графикам. Однако:

при применении одной очереди графика почасового отключения время отключения будет соответствовать указанному в графике;

если область превысит предел потребления света, то могут применять 2 очереди отключений. Тогда время отключения будет отличаться от графика;

если, применяя две очереди, будет превышение лимитов, то будут действовать аварийные и специальные графики аварийных отключений.

Узнать свою очередь можно, введя личный счет на сайте облэнерго.



Какие графики действуют в Сумской области / Инфографика Сумыоблэнерго

Когда не будет света в Винницкой области

В течение дня 22 декабря свет в Винницкой области будут выключать в 3 очереди. В частности, известно, что света не будет в:

1 очереди – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 очереди - 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 очереди – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Узнать, как будут выключать свет по вашему адресу можно по ссылке.

Как будут выключать свет в Винницкой области

Какая ситуация с электричеством в Хмельницкой области

В Хмельницкой области выделили 4 группы. Свет в каждой из них будут выключаться поочередно. В частности, известно, что электричества не будет:

07:00 – 11:00 – 1, 3 очереди;

11:00-15:00 – 2, 4 очереди;

15:00-19:00 – 1, 3 очереди;

19:00-23:00 – 2, 4 очереди;

23:00-03:00 – 1, 3 очереди;

03:00-07:00 – 2, 4 очереди.

Определить, к какой очереди принадлежит ваш дом, можно по ссылке.

Какие графики действуют в Хмельницкой области / Инфографика "Хмельницкоблэнерго"

Следует отметить, что в Укрэнерго объяснили – по состоянию на 21 декабря до сих пор в энергосистеме есть дефицит мощности. Так что в облэнерго людей призывают экономить свет.



Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала



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