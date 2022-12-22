Варто зазначити, що в деяких областях через ракетну атаку росіян продовжують діяти екстрені відключення світла.

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Як вимикатимуть світло на Київщині

У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють,

– заявили в Київських електромережах.

Варто відзначити, що аналогічна ситуація у Київській області. Там через проблеми з електропостачанням не будуть діяти графіки планових вимкнень.

Що зі світлом на Львівщині

У Львівській області графіки планових вимкнень не змінились. Область поділили на 3 групи. Протягом дня кожні чотири години група потраплятиме у:

білу клітинку – можливе відключення світла у разі необхідності;

зелену – буде світло;

чи помаранчеву – не буде електрики.



Як вимикатимуть світло в 1 групі



Коли буде електрика у 2 групі



Які графіки діють в 3 групі

Дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, можна за посиланням.

Які графіки діють на Прикарпатті

У Івано-Франківській області ліміти вночі – 202,45 мегавата, денні – 277 мегаватів. Через це в області вимикатимуть світло за 3 групами.

Якщо буде потреба зменшити навантаження на мережу в години пікового навантаження, то застосують відключення для 4 черги. Графіки відключення світла:

1 черга: не буде світла – з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00, буде електрика – з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00;

не буде світла – з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00, буде електрика – з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00; 2 черга: вимкнуть світло – з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 09:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00; подадуть світло – з 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00;

вимкнуть світло – з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 09:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00; подадуть світло – з 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00; 3 черга: вимкнуть електрику – з 01:00 до 05:00, з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00; подадуть світло – з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;

вимкнуть електрику – з 01:00 до 05:00, з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00; подадуть світло – з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00; 4 черга: в підчерзі 4,1 світла не буде – з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00, а в підчерзі 4,2 – з 10:00 до 17:00.

Однак запевнили, що кожен споживач електрики буде без світла не більше 5 годин в цьому проміжку часу.

Зверніть увагу! Дізнатись, до якої адреси належить ваша черга можна за особовим рахунком на сайті або у чатботі у вайбері. Окрім того, у вайбері під кнопкою "Перегляд активних вимкнень" можна дізнатися, коли увімкнуть світло.

Як вимикатимуть світло на Волині

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України,

– повідомили у "Волиньобленерго".

Та пояснили, що 22 грудня діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Переглянути їх можна за посиланням.

Як подаватимуть електрику на Сумщині

У місцевому обленерго пояснили, що світло в Сумській області подаватимуть, згідно з графіками. Проте:

під час застосування однієї черги графіка погодинного відключення, час відключення відповідатиме зазначеному в графіку;

якщо область перевищить ліміт споживання світла, то можуть застосовувати 2 черги вимкнень. Тоді час відключень буде відрізнятись від графіка;

якщо, застосовуючи дві черги, буде перевищення лімітів, то діятимуть аварійні та спеціальний графік аварійних відключень.

Дізнатись свою чергу можна, ввівши особовий рахунок на сайті обленерго.



Які графіки діють на Сумщині / Інфографіка Сумиобленерго

Коли не буде світла на Вінниччині

Протягом дня 22 грудня світло у Вінницькій області вимикатимуть за 3 чергами. Зокрема, відомо, що світла не буде в:

1 черзі – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

– 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00; 2 черзі – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

– 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00; 3 черзі – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Дізнатись, як вимикатимуть світло за вашою адресою можна за посиланням.



Як вимикатимуть світло у Вінницькій області

Яка ситуація з електрикою на Хмельниччині

У Хмельницькій області виділили 4 групи. Світло в кожній з них вимикатимуть почергово. Зокрема, відомо, що електрики не буде о:

07:00 – 11:00 – 1, 3 черги;

11:00-15:00 – 2, 4 черги;

15:00-19:00 – 1, 3 черги;

19:00-23:00 – 2, 4 черги;

23:00-03:00 – 1, 3 черги;

03:00-07:00 – 2, 4 черги.

Визначити, до якої черги належить ваш будинок, можна за посиланням.



Які графіки діють на Хмельниччині / Інфографіка "Хмельницькобленерго"

Варто відзначити, що в Укренерго пояснили – станом на 21 грудня досі в енергосистемі є дефіцит потужності. Тож в обленерго людей закликають економити світло.



Як розумно користуватись електроприладами / Картинка 24 каналу



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу