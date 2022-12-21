Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його словами, деякі абоненти отримують електроенергію 5 годин на добу, деякі 2 – 3 години, а є й такі, у яких досі немає світла від останнього обстрілу Росії.

Зверніть увагу "Це у кращому випадку": скільки годин на добу буде світло в Києві

Яка ситуація в Києві

Сергій Коваленко наголосив, що Київ не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання. Гендиректор YASNO виокремив 3 основні проблеми:

Зараз проблемою столиці є не генерація, а саме мережа, адже 60% трансформаторів пошкоджені унаслідок російських обстрілів.

У Києві лінії живлення не є лінійними й вони не завжди логічні з точки зору мапи та районів. Тому й можливі такі випадки, що серед 10 будинків може бути 1 без електроенергії.

Зараз електрики працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Гендиректор YASNO зазначив, що ситуація у столиці може покращитися, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Однак ситуація, на жаль, з такою ж ймовірністю може стати гіршою, якщо ворог пошкодить ті 40% мережі, які зараз працюють.

Зверніть увагу! На тлі поразок на фронті Росія від жовтня почала масований ракетний терор проти України, завдають ударів по енергооб'єктах, що призводить до перебоїв електропостачання у різних регіонах. Зокрема уночі 19 грудня Росія знову масовано атакувала Київ та область дронами. Після цього у столиці та регіоні запровадили екстрені відключення світла. Через такі теракти ворог намагається зламати нас та змусити Україну до переговорів на своїх умовах, які є абсолютно неприйнятними.