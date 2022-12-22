Світло буде
У своєму твітері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів.
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Їх зокрема використовуватимуть для живлення лікарень. Також Україна отримає мільйони світлозберігаючих лампочок.
Ми з вами. Світло буде,
— додала фон дер Ляєн.
Україна на генераторах
В Україну вже завезли понад 500 тисяч генераторів. З них на пільгових умова із застосуванням нульового мита – 239, 9 тисячі.
- Придбали юридичні особи – 92% завезених генераторів,
- Фізичні – лише 8%.
До теми Як правильно підприємцю обрати генератор
Де найважча ситуація зі світлом
В "Укренерго" пояснили, що станом на 22 грудня в енергосистемі є значний дефіцит потужності. Окрім того, відомо, що:
- працюють усі види генерації;
- до мережі приєднали ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності;
- проте є певні обмеження у системі передачі електроенергії, які виникли через пошкодження магістральних мереж систематичними атаками ракет та дронів.