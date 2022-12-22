Світло буде

У своєму твітері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів.

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Їх зокрема використовуватимуть для живлення лікарень. Також Україна отримає мільйони світлозберігаючих лампочок.

Ми з вами. Світло буде,

— додала фон дер Ляєн.

Нагадуємо, що Росія продовжує атакувати українські енергосистему . Внаслідок цього в країні значний дефіцит електроенергії, повідомляють "Укренерго".

Україна на генераторах

В Україну вже завезли понад 500 тисяч генераторів. З них на пільгових умова із застосуванням нульового мита – 239, 9 тисячі.

Придбали юридичні особи – 92% завезених генераторів,

Фізичні – лише 8%.

Зверніть увагу! До України дозволили ввозити генератори та Starlink без мита та ПДВ. Проте власники бізнесу мають сплачувати екологічний податок використання генератора, коли підприємство використовує понад 200 тонн пального на рік для його роботи.

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Де найважча ситуація зі світлом

В "Укренерго" пояснили, що станом на 22 грудня в енергосистемі є значний дефіцит потужності. Окрім того, відомо, що:

працюють усі види генерації;

до мережі приєднали ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності;

проте є певні обмеження у системі передачі електроенергії, які виникли через пошкодження магістральних мереж систематичними атаками ракет та дронів.

Найскладніша ситуація склалася в центральному регіоні й в Києві.