Світло буде

У своєму твітері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів.

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Їх зокрема використовуватимуть для живлення лікарень. Також Україна отримає мільйони світлозберігаючих лампочок.

Ми з вами. Світло буде,
— додала фон дер Ляєн.

Україна на генераторах

В Україну вже завезли понад 500 тисяч генераторів. З них на пільгових умова із застосуванням нульового мита – 239, 9 тисячі.

  • Придбали юридичні особи – 92% завезених генераторів,
  • Фізичні – лише 8%.

До теми Як правильно підприємцю обрати генератор

Де найважча ситуація зі світлом

В "Укренерго" пояснили, що станом на 22 грудня в енергосистемі є значний дефіцит потужності. Окрім того, відомо, що:

  • працюють усі види генерації;
  • до мережі приєднали ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності;
  • проте є певні обмеження у системі передачі електроенергії, які виникли через пошкодження магістральних мереж систематичними атаками ракет та дронів.