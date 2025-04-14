Департамент Маска завищує цифри економії бюджету: у звітах безліч помилок

Департамент державної ефективності (DOGE), яким керує бізнесмен Ілон Маск, подає завищені оцінки результатів своєї роботи. Звіти містять численні помилки й неточності, зокрема, щодо зменшення державних витрат США.

Департамент Маска змінює цілі щодо видатків

Навіть заявлена сума економії в 150 мільярдів доларів є перебільшеною, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа, Ілон Маск, який підтримав кандидата, пообіцяв скоротити федеральний бюджет США на два трильйони доларів із загальної суми у сім трильйонів.

Після перемоги Трампа та початку роботи DOGE, ціль скорочення була знижена удвічі – до одного трильйона доларів, з терміном реалізації до 30 вересня, тобто до завершення поточного фінансового року.

Зауважте! На засіданні уряду 10 квітня Маск озвучив ще скромніші плани: скоротити державні видатки лише на 150 мільярдів доларів. Це становить лише 15% від початково задекларованої мети.

Звіти DOGE містять помилки

За даними The New York Times, DOGE включає до звітів неточні або недійсні розрахунки: враховує мільярдні витрати, які не відбудуться в наступному фінансовому році, або прогнозує скорочення витрат, які взагалі можуть не виникнути.

Цікаво! Одним із прикладів журналісти називають ситуацію з неіснуючим контрактом. У звіті DOGE стверджується, що скасування контракту дозволило зекономити 318 мільйонів доларів. Проте уряд лише оголосив запит на пропозиції, не обрав постачальника й не затвердив суму – тобто фактично жодного контракту укладено не було.