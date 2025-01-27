Депортація нелегальних мігрантів зі США суттєво скоротить ВВП країни

Депортація всіх нелегальних мігрантів із США, яку планує адміністрація Дональда Трампа, може призвести до втрати 8% валового внутрішнього продукту країни. Нині в США проживає близько 11 мільйонів осіб без легального статусу.

Депортація мігрантів послабить ВВП

Вже 24 січня нова адміністрація почала депортувати мігрантів назад до Гватемали та Сальвадору, використовуючи для цього військові літаки США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Чи може Україна продати ГТС Сполученим Штатам

Виконання плану Трампа з депортації мігрантів може завдати серйозного удару по економіці, спричинивши масштабні наслідки у різних секторах.

Зауважте! Як показав аналіз Bloomberg Economics, видворення всього нелегального населення, яке становить близько 10-11 мільйонів осіб, може зменшити валовий внутрішній продукт США на 8%.

Чи вдасться план Трампа

Дефіцит робочої сили в таких галузях, як сільське господарство та будівництво, буде неминучим, а також можливий зліт інфляції.

Швидка депортація 10 мільйонів людей матиме значний вплив на економіку, який, хоч і не буде таким масштабним, як під час пандемії, може бути близьким,

– каже головний інвестиційний директор Siebert Марк Малек.

Попри ці ризики, індекс S&P 500 досяг історичного максимуму, оскільки ринок залишається скептичним щодо здатності Дональда Трампа реалізувати свій план повної депортації.

До слова! Дональд Трамп завжди дотримувався жорсткої позиції щодо мігрантів, неодноразово заявляючи, що більшість із них є злочинцями. Окрім планів масової депортації, Трамп оголосив про намір визнати наркокартелі міжнародними терористичними організаціями.