Депортация мигрантов ослабит ВВП

Уже 24 января новая администрация начала депортировать мигрантов обратно в Гватемалу и Сальвадор, используя для этого военные самолеты США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Выполнение плана Трампа по депортации мигрантов может нанести серьезный удар по экономике, вызвав масштабные последствия в различных секторах.

Обратите внимание! Как показал анализ Bloomberg Economics, выдворение всего нелегального населения, которое составляет около 10-11 миллионов человек, может уменьшить валовой внутренний продукт США на 8%.

Удастся ли план Трампа

Дефицит рабочей силы в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство, будет неизбежным, а также возможен взлет инфляции.

Быстрая депортация 10 миллионов человек будет иметь значительное влияние на экономику, который, хоть и не будет таким масштабным, как во время пандемии, может быть близким,

– говорит главный инвестиционный директор Siebert Марк Малек.

Несмотря на эти риски, индекс S&P 500 достиг исторического максимума, поскольку рынок остается скептическим относительно способности Дональда Трампа реализовать свой план полной депортации.

К слову! Дональд Трамп всегда придерживался жесткой позиции в отношении мигрантов, неоднократно заявляя, что большинство из них являются преступниками. Кроме планов массовой депортации, Трамп объявил о намерении признать наркокартели международными террористическими организациями.