У гривні вигідніше: як діють найприбутковіші депозити

В середині червня ситуація в сегменті гривневих вкладів майже не зміниться. Триває поступова переорієнтація на більш тривалі в часі вклади, які можуть дати його власнику максимальну дохідність.

Чому гривневі депозити вигідніші

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зазначив що зростання тарифу на електроенергію також не впливатиме на вкладення у національній валюті. Ринок гривневих депозитів залишатиметься стабільним.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Нові тарифи на електроенергію хоч провокують ціни до зростання, що має відобразитися на інфляційних показниках, однак ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як і облікова ставка, залишаються на попередньому рівні. Тобто технічно економічний ґрунт для перегляду ставок відсутній.

Замотаєв виділяє такі фактори, які підтримуватимуть стабільність у секторі гривневих депозитів:

притишення девальвації гривні;

спокій на валютному ринку;

розвиток систем кредитування та переорієнтація на довгострокові вкладення.

Гривневі вклади досі залишаються найбільш затребуваними у громадян. Адже чистий прибуток, хоч трохи знизився, але досі є потужним стимулом для вкладників: наразі його розмір складає до 6%. Водночас прибуток за валютними вкладами втричі менший за гривневі,

– уточнює Замотаєв.

Яка зараз дохідність за гривневими депозитами

Дохідність від депозиту прямо залежить від його терміну. Зараз вона така:

для депозитів на термін від 3 до 6 місяців дохідність складає 12% річних;

9 – 12 місяців – 13 – 14% річних;

1,5% – 2 роки – 14 – 14,5% річних;

від 2 років – від 15% річних.

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