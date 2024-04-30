Які депозити за сумою вкладів мають найбільшу популярність

Українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов'язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно.

Які депозити українці обирають найчастіше

Банкір Дмитро Замотаєв розповів, що найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень, передає 24 Канал. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.

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Також поширеними є такі депозити у гривні:

30% від загальної кількості становлять вкладення від 50 до 100 тисяч гривень;

15% – до 50 тисяч гривень;

10% – від 200 до 500 тисяч гривень;

5% – більш як 500 тисяч гривень.

Найпопулярнішими, зважаючи на час розміщення, є такі вклади:

50% від усієї кількості депозитів розміщені на термін від 3 до 6 місяців;

від 30 до 40% – від 9 до 12 місяців;

від 10 до 20% – 18 – 24 місяці.

Як зміняться гривневі депозити

Попередні прогнози свідчать про те, що ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами буде скорочуватись. Цей показник може зменшитись до 15% до кінця 2024 року.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ До кінця року очікується, що максимальна дохідність за гривневими вкладами не перевищить 13 – 14% річних. Водночас середні ставки залежно від терміну розміщення варіюватимуться від 10% до 11%.

На думку банкіра, попри зменшення дохідності гривневих депозитів, вони не втрачатимуть своєї популярності. Замотаєв наголошує, що на поширеність вкладень у національній валюті впливає їхня зрозумілість і зручність оформлення.