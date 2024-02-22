Штиль перед весною: чого чекати від депозитних ставок наступного тижня
Перед початком весни на глобальні зміни у депозитному сегменті чекати не варто. Проте в березні з’явиться новий тренд на "конкурентне змагання" банків за клієнтів, що гратиме на руку вкладникам.
Що буде з гривневими депозитами
Середня дохідність за гривневими вкладами будуть стабільно знаходитися на рівні – 3 – 6 місяці до 13,5% річних, а від 9 місяців до 1 року – 12,5 – 13% річних.
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Стабільність за гривневими вкладами зумовлена головним чином сталою ставкою за 3-місячними депозитами (це 19%), а також досить низьким рівнем інфляції, який за підсумками січня-лютого навряд чи перевищить 1%. Відповідно до очікувань на найближчі 1 – 2 місяці ставка за депсертифікатами залишиться без змін і відповідно депозитні ставки суттєво не зміняться.
Ще на початку лютого деякі банки вдалися до збільшення ставок, що може сигналізувати про новий тренд у березні – конкурентну боротьбу за вклади клієнтів.
Посилення конкурентної боротьби між фінустановами за нових клієнтів може супроводжуватися появою на ринку нових депозитних продуктів, незначне покращення депозитних умов в чинних депозитних програмах або ж короткотерміновими акційними "весняними", "Великодними" програмами,
– сказав він.
Як зміняться валютні пропозиції
Серед валютних депозитів й надалі спостерігатиметься певний "штиль". Кількість нових вкладів зростатиме мінімально, але й глобального відтоку клієнтів не спостерігатиметься.
Натомість ставки за валютними депозитами залишатимуться майже без змін: так вклади в доларах терміном на 1 рік можуть дати прибуток до 1,8% річних, а в євро – до 1,5 – 1,6% річних з вектором до подальшого, але незначного зниження ставок,
– пояснив Замотаєв.
У перспективі 2 – 3 місяців прибуток за вкладами в доларах може наблизитися до 1,6% річних, а в євро опуститься до 1,2 – 1,4% річних.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.