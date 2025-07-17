Банки очікують на зміни: коли найкращий час для гривневих депозитів

Ситуація в сегменті гривневих депозитів залишається стабільною. Втім в українців є не так багато часу для вкладів з найбільш привабливою дохідністю, адже умови скоро можуть змінитися.

Яка ситуація у сегменті депозитів?

Щонайменше до осені ставки за гривневими вкладами не зазнають змін, враховуючи результати липневого засідання монетарного комітету Нацбанку, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

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За словами Змотаєва, рішення НБУ залишити облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін було очікуваним для банків.

Тому середня дохідність вкладів залишатиметься на рівні 13-14,5% річних.

Найвищі ставки фіксуватимуть на депозити терміном від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік.

За цими вкладами середні ставки очікуються у розмірі 14,5% річних, а максимальні – на рівні 16-17% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Власне ситуація в сегменті гривневих вкладів не зазнає суттєвих змін. Проте можна сказати, що комбанки потроху починають “готуватися” до нових монетарних умов, які можуть статися вже восени.

Важливо! Як говорить Замотаєв, на стратегії банків щодо депозитів можуть вплинути потенційне зниження облікової ставки та синхронне зниження інших монетарних інструментів. Зокрема, це може бути зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, адже на її основі формується дохідність гривневих вкладів.

Які прогнози щодо депозитів?

Банкір зазначає, що в українців є час до вересня для відкриття вкладів з найбільш привабливою дохідністю.

Припускаємо, що за сприятливих економічних умов вересневий крок зниження монетарних інструментів може скласти 0,5-1 в.п. Це можна стати головним сигналом, що дзеркально знизиться і дохідність за гривневими вкладами,

– пояснює Замотаєв.

Втім банкір не виключає, що ближче до осені почнуть діяти заохочувальні спеціальні пропозиції для клієнтів. На те є дві причини:

розпочнеться “високий сезон” ділової активності;

бонусні відсотки до наявних ставок дуже добре себе зарекомендували серед потенційних клієнтів.

Разом з тим, на думку Замотаєва, війна може вплинути на активність українців, а також ситуація на валютному ринку. Якщо долар збереже більш-менш стабільний курс, то лише воєнне загострення в основному стримуватиме громадян.

Варто знати! Банкір прогнозує, що восени розгорнеться конкуренція між банками в площині змагання ставок з “бонусами”. Проте це не змінить тренд, і ставки по депозитах будуть знижуватися через об'єктивні економічні причини.