Депозити наприкінці липня: курс на довготривалі пропозиції завершено

Серпень може стати одним зі знакових місяців для формування гривневих депозитів. Банки беруть курс на довготривалі пропозиції.

Чого чекати від депозитів

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що очікується, що процес поступової переорієнтації банків з ультракоротких на більш тривалі в часі програми завершиться.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Так за підсумками серпня середні ставки на вклади від 3 місяців до 6 місяців скоротяться на 1 – 3 відсоткові показники і складуть 12% річних. Натомість вклади тривалістю 1 – 2,5 роки матимуть найбільшу дохідність – до 15% річних (від 12 – 14% річних на депозити від 9 місяців до 1 року).

Також існує низка об’єктивних економічних факторів, які можуть позначитися на динаміці відкриття нових вкладів:

прискорення інфляції до 5 – 6%;

поновлення процесу девальвації гривні;

поступове, але неухильне зростання валютних курсів до нових "коридорів" у 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

В умовах, коли щомісячні темпи зростання нових вкладників скоротилося з 5% у січні до 1% у липні, може посилитися конкуренція між банками: кожен активний "депозитний гравець" спробує винести на ринок принципово новий продукт з покращеними умовами для клієнта (наприклад, стартовий "бонус" за відкриття владу у розмірі до 1% до базових ставок дохідності),

– сказав він.

Також триватиме процес повільного зниження прибутковості вкладів у валюті, що позитивно позначиться на цікавості громадян до гривневих вкладів (наразі середні ставки за депозитами в доларах скоротилися до 1,5% річних, а у євро – до 1,3 – 1,1% річних.

Тенденція вичікування

З огляду на інфляційні прогнози, "чистий" прибуток за гривневими депозитами залишиться досить високим і сягне 5%.

Також Замотаєв прогнозує появу нової тенденції на ринку.

Крім того, варто виокремити тимчасову тенденцію "вичікування" — коли потенційні вкладники уважно стежачи за ситуацією в економіці, на валютному ринку та на полі бою ухвалюють принципове рішення відтермінувати відкриття депозитного вкладу,

– додав банків.

На його погляд, найкращий стимул для залучення нових клієнтів – це зрозуміла економічна ситуація в країні. Але крім цього додаються воєнні ризики — психологічна невизначеність, страхи матеріальних втрат, ризики, пов’язані зі здоров’ям та життям. Тому стан "очікування" можна вважати об’єктивним.

Українцям потрібні відповіді на прості питання:

яким буде курс валют;

рівень заробітку;

"шкала безпеки" життя.



