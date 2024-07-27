Чего ждать от депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что ожидается, что процесс постепенной переориентации банков с ультракоротких на более длительные во времени программы завершится.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Так по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1 – 3 процентных показателя и составят 12% годовых. Зато вклады продолжительностью 1 – 2,5 года будут иметь наибольшую доходность – до 15% годовых (от 12 – 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года).

Также существует ряд объективных экономических факторов, которые могут сказаться на динамике открытия новых вкладов:

ускорение инфляции до 5 – 6%;

возобновление процесса девальвации гривны;

постепенный, но неуклонный рост валютных курсов до новых "коридоров" в 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

В условиях, когда ежемесячные темпы роста новых вкладчиков сократилось с 5% в январе до 1% в июле, может усилиться конкуренция между банками: каждый активный "депозитный игрок" попытается вынести на рынок принципиально новый продукт с улучшенными условиями для клиента (например, стартовый "бонус" за открытие владу в размере до 1% к базовым ставкам доходности),

– сказал он.

Также будет продолжаться процесс медленного снижения доходности вкладов в валюте, что положительно скажется на интересе граждан к гривневым вкладам (сейчас средние ставки по депозитам в долларах сократились до 1,5% годовых, а в евро – до 1,3 – 1,1% годовых.

Обратите внимание! Учитывая инфляционные прогнозы, "чистая" прибыль по гривневым депозитам останется достаточно высокой и достигнет 5%.

Тенденция выжидания

Также Замотаев прогнозирует появление новой тенденции на рынке.

Кроме того, стоит выделить временную тенденцию "выжидания" - когда потенциальные вкладчики внимательно следя за ситуацией в экономике, на валютном рынке и на поле боя принимают принципиальное решение отсрочить открытие депозитного вклада,

– добавил банков.

На его взгляд, лучший стимул для привлечения новых клиентов – это понятная экономическая ситуация в стране. Но кроме этого добавляются военные риски - психологическая неопределенность, страхи материальных потерь, риски, связанные со здоровьем и жизнью. Поэтому состояние "ожидания" можно считать объективным.

Украинцам нужны ответы на простые вопросы:

каким будет курс валют;

уровень заработка;

"шкала безопасности" жизни.



