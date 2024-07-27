Чого чекати від депозитів

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що очікується, що процес поступової переорієнтації банків з ультракоротких на більш тривалі в часі програми завершиться.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Так за підсумками серпня середні ставки на вклади від 3 місяців до 6 місяців скоротяться на 1 – 3 відсоткові показники і складуть 12% річних. Натомість вклади тривалістю 1 – 2,5 роки матимуть найбільшу дохідність – до 15% річних (від 12 – 14% річних на депозити від 9 місяців до 1 року).

Також існує низка об’єктивних економічних факторів, які можуть позначитися на динаміці відкриття нових вкладів:

прискорення інфляції до 5 – 6%;

поновлення процесу девальвації гривні;

поступове, але неухильне зростання валютних курсів до нових "коридорів" у 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

В умовах, коли щомісячні темпи зростання нових вкладників скоротилося з 5% у січні до 1% у липні, може посилитися конкуренція між банками: кожен активний "депозитний гравець" спробує винести на ринок принципово новий продукт з покращеними умовами для клієнта (наприклад, стартовий "бонус" за відкриття владу у розмірі до 1% до базових ставок дохідності),

– сказав він.

Також триватиме процес повільного зниження прибутковості вкладів у валюті, що позитивно позначиться на цікавості громадян до гривневих вкладів (наразі середні ставки за депозитами в доларах скоротилися до 1,5% річних, а у євро – до 1,3 – 1,1% річних.

Зверніть увагу! З огляду на інфляційні прогнози, "чистий" прибуток за гривневими депозитами залишиться досить високим і сягне 5%.

Тенденція вичікування

Також Замотаєв прогнозує появу нової тенденції на ринку.

Крім того, варто виокремити тимчасову тенденцію "вичікування" — коли потенційні вкладники уважно стежачи за ситуацією в економіці, на валютному ринку та на полі бою ухвалюють принципове рішення відтермінувати відкриття депозитного вкладу,

– додав банків.

На його погляд, найкращий стимул для залучення нових клієнтів – це зрозуміла економічна ситуація в країні. Але крім цього додаються воєнні ризики — психологічна невизначеність, страхи матеріальних втрат, ризики, пов’язані зі здоров’ям та життям. Тому стан "очікування" можна вважати об’єктивним.

Українцям потрібні відповіді на прості питання:

яким буде курс валют;

рівень заробітку;

"шкала безпеки" життя.



