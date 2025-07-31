Чим ближче до осені, тим активніше “працюють” в Україні депозитні програми. До них залучається все більша кількість громадян.

Чому зростає активність депозитних програм?

Оптимізм українців щодо депозитів пов'язаний не лише з поступовим початком сезону ділової активності. Головна причина у тому, що принаймні до вересня на ринку збережуть максимально привабливі ставки, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

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За словами Замотаєва, привабливі ставки за вкладами дають можливість не лише проіндексувати заощадження на рівень інфляції, а й дещо заробити. Однак лише за умов економічного поступу та відсутності воєнних загострень.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Нагадаю, що ринок живе передчуттями корекції облікової ставки. Принаймні на фоні зниження інфляції (нагадаю, що у червні вона була на рівні 0,8%) вже у вересні на черговому засіданні монетарного комітету НБУ разом з іншими монетарними інструментами вона може бути знижена від 0,5 до 1%.

Банкір зазначає, що облікова ставка є основним важелем для повільного зниження прибутковості гривневих вкладів.

Важливо! При цьому Замотаєв не виключає, що до кінця 2025 року облікова ставка може знизитися ще до 14.5%-14%. Тому вересень може стати лише початком зниження дохідності за гривневими вкладами.

Які депозити наразі найбільш популярні?

На сьогодні середні ставки за гривневими депозитами в Україні варіюються від 13% до 14,5% річних, залежно від терміну вкладу.

Найбільші ставки досягають ставки 17% річних.

Такі ставки фіксуються на вклади терміном 6-9 місяців та на 1 рік.

Саме вони й будуть найбільш затребуваними у потенційних вкладників найближчим часом.

За нашими очікуваннями, у серпні, порівняно з червнем-липнем, кількість нових вкладників може зрости в середньому на 2%, адже громадяни шукатимуть можливість зафіксувати максимальний дохід за депозитами напередодні монетарних змін,

– додав Замотаєв.

Разом з тим, на думку банкіра, активність українців в сегменті гривневих депозитів може бути викликана відносною стабільністю на валютному ринку.

Якщо курс долара у серпні буде стабільним і за очікуваннями не перевищить 41,9-42,4 гривні, то гривневі депозити можуть бути реальним конкурентним механізмом для збереження та примноження наявних статків.

Варто знати! Замотаєв зауважує, що війна, ворожі обстріли тиснуть на українців, і вони не можуть не зважати на всі ці ризики. Проте банки, враховуючи суто економічні аспекти, все одно очікують пожвавлення в сегменті гривневих вкладів.