Які в українських банках депозитні ставки та чого чекати наступного тижня

Найближчим часом суттєвих змін у формуванні депозитних ставок в Україні не передбачається. Середні відсоткові ставки залишаться без змін – при чому, як короткі, так і довгі.

Якими будуть ставки

Як розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, протягом 12-18 червня суттєвих змін в умовах залучення коштів населення не передбачається. Вони залишатимуться на поточному рівні.

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Очікувані ставки:

за депозитами до 3 місяців – 10–11%;

від 3 до 12 місяців – 18%.

У трвні максимальні ставки за депозитами від 3 місяців в гривні. На цьому ж рівні вони перебуватимуть щонайменш, до середини червня.

Таким чином, зазначив Замотаєв, більшість клієнтів орієнтуватиметься на найбільші процентні ставки у обраних банках. Та, відповідно, розміщуватимуть депозити на відповідні терміни – для максимізації власних відсоткових доходів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Понад 70% всіх нових депозитів оформлюється за найвищою ставкою при розміщенні коштів на строк від 9 місяців до 1 року.

Що впливає на формування ставок

Активний розвиток гривневих депозитних програм – за рахунок впроваджених НБУ 3-місячних депозитних сертифікатів під 25%.

Таким чином Нацбанк фактично стимулює банки активно розвивати депозитні гривневі програми тривалістю понад 3 місяців. А громадян, пояснив Замотає, відкривати рахунки саме в національній валюті.

Низький рівень інфляції.

У квітні в НБУ скоротили інфляційні очікування до 14,8%. Таким чином, констатує банкір, з огляду на поточні ставки, "чистий" прибуток на депозити від 3 до 12 місяців складає в середньому 3%, а максимальний – до 6%.

Потужна макрофінансова допомога.

За 5 місяців 2023 року від США, ЄС та МВФ Україна вже отримала понад 16,8 мільярдів доларів. Отримані кошти передусім спрямовуються на покриття дефіциту бюджету, і, відповідно, в умовах війни Україна має практично "бездефіцитний" бюджет, що є найкращим запобіжником інфляційних процесів, гарантує фінансову стабільність, а також стимулює зростання довіри громадян до гривні.

Посилення конкуренції банків за клієнта.

Замотаєв пояснює: банки змушені збільшувати привабливість своїх депозитних програм за рахунок більш вигідних відсотків. При цьому "крок" зростання відсотків для залучення клієнтів становить в середньому 0,5–1%.

Таким чином, наступного тижня триватиме період активного залучення нових клієнтів переважно на депозити терміном 6–12 місяців. І в перспективі 2–3 тижнів цілком можливо, що кількість банків, які покращать умови за гривневими депозитами, може помітно зрости,

– констатував банкір.

Де пропонуються найбільші депозити в Україні

За даними "Мінфіну", найбільші депозити пропонують такі банки:

банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;

Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;

Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;

Юнекс банк – 20% на 3 місяці.

Крім того, Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні. Але зміни стосувалися лише операцій строком на 12 місяців.