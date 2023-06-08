Какие в украинских банках депозитные ставки и чего ждать на следующей неделе

В ближайшее время существенных изменений в формировании депозитных ставок в Украине не предвидится. Средние процентные ставки останутся без изменений – при чем как короткие, так и длинные.

Какими будут ставки

Как рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, в течение 12-18 июня значительных изменений в условиях привлечения средств населения не предусматривается. Они будут оставаться на текущем уровне.

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Ожидаемые ставки:

по депозитам до 3 месяцев – 10–11%;

от 3 до 12 месяцев – 18%.

В мае максимальные ставки по депозитам от 3 месяцев в гривне. На этом же уровне они будут по меньшей мере до середины июня.

Таким образом, отметил Замотаев, большинство клиентов будут ориентироваться на самые большие процентные ставки в избранных банках. И, соответственно, будут размещать депозиты на соответствующие сроки для максимизации собственных процентных доходов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Более 70% всех новых депозитов оформляется по высокой ставке при размещении средств на срок от 9 месяцев до 1 года.

Что влияет на формирование ставок

Активное развитие гривневых депозитных программ – за счет внедренных НБУ 3-месячных депозитных сертификатов под 25%.

Таким образом, Нацбанк фактически стимулирует банки активно развивать депозитные гривневые программы продолжительностью более 3 месяцев. А граждан, объяснил Замотае, открывать счета именно в национальной валюте.

Низкий уровень инфляции.

В апреле у НБУ сократили инфляционные ожидания до 14,8%. Таким образом, констатирует банкир, учитывая текущие ставки, "чистая" прибыль на депозиты от 3 до 12 месяцев составляет в среднем 3%, а максимальная – до 6%.

Мощная макрофинансовая помощь.

За 5 месяцев 2023 года от США, ЕС и МВФ Украина уже получила более 16,8 миллиарда долларов. Полученные средства, прежде всего, направляются на покрытие дефицита бюджета, и, соответственно, в условиях войны Украина имеет практически "бездефицитный" бюджет, являющийся лучшим предохранителем инфляционных процессов, гарантирует финансовую стабильность, а также стимулирует рост доверия граждан к гривне.

Ужесточение конкуренции банков за клиента.

Замотаев объясняет: банки вынуждены увеличивать привлекательность своих депозитных программ за счет более выгодных процентов. При этом "шаг" роста процентов для привлечения клиентов составляет в среднем 0,5-1%.

Таким образом, на следующей неделе продлится период активного привлечения новых клиентов преимущественно на депозиты сроком 6–12 месяцев. И в перспективе 2-3 недель вполне возможно, что количество банков, которые улучшат условия по гривневым депозитам, может заметно возрасти.

– констатировал банкир.

Где предлагаются самые большие депозиты в Украине

По данным "Минфина", наибольшие депозиты предлагают следующие банки:

банк Глобус – 21% на 9 месяцев и 18% на годовые;

Укрстройинвестбанк – 20,5% на 6 месяцев и 20% на 12 месяцев;

Радабанк – 20,5% на 3 и 6 месяцев;

Юнекс банк – 20% в 3 месяца.

Кроме того, Monobank повысил ставки по депозитам в гривне. Но изменения касались только операций сроком 12 месяцев.