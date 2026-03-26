Не поспішайте купувати долари: чи вигідно відкривати гривневий депозит у квітні

Наступного тижня курс долара знову опиниться в центрі уваги. Емоції традиційно посилюють будь-які коливання, тож українці замислюються – чи варто переводити заощадження у валюту.

Якою буде ситуація на початку квітня?

Однак у сегменті гривневих депозитів ситуація виглядає значно спокійнішою, аніж може здатися спочатку. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Саме в період "курсової нервозності" депозити залишатимуться одним із найбільш зрозумілих способів збереження коштів. Тож найближчими днями масового відтоку очікувати не варто.

На перетині березня та квітні депозитний ринок, ймовірно, не зазнає різких змін. Ставки залишатимуться відносно стабільними, хоча формується тенденція до поступового зниження дохідності.

За словами експерта, банки дедалі уважніше реагують одразу на кілька чинників, і саме їх поєднання визначатиме найближчу тактику фінустанов. Але про радикальний перегляд умов не йдеться, це швидше плавне коригування відповідно до:

інфляції та рішення Нацбанку щодо облікової ставки;

ситуації на валютному ринку;

поведінки самих вкладників.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Найімовірніше, зниження буде послідовним і помірним. Водночас найпривабливішими залишатимуться вклади на 6 – 9 місяців та на 1 рік. Саме ці строки даватимуть найкращу дохідність серед стандартних депозитних продуктів.

Банкір озвучив прогноз: найближчим часом залежно від терміну вкладу середні ставки можуть знизитися до 12,5 – 14% річних, а максимальні ставки навряд чи перевищать 15% річних.

Як депозит покриває девальвацію?

Гривневі депозити навряд втратять актуальність, адже дозволяють українцям не лише зберігати кошти, а й отримувати прогнозований дохід без потреби щодня стежити за ринком.

Експерт не радить вважати курсові коливання аргументом проти вкладів у нацвалюті. Навіть якщо долар зросте до 44,4 – 45,5 гривні, йтиметься лише про помірне послаблення гривні, яке в багатьох випадках дохідність депозиту може перекрити.

Приклад: якщо покласти 100 тисяч гривень на пів року під 14% річних, нарахований дохід становитиме 7 тисяч гривень. Після сплати 23% податків чистий прибуток складе 5 390 гривень. Тож наприкінці строку вкладник отримає 105 390 гривень.

До слова, межа, після якої депозит уже не перекриватиме девальвацію – це курс долара близько 46,5 гривні.

Для більшості вкладників важливішими є не короткі курсові сплески, а відповідь на просте запитання: чи дозволяє депозит зберегти купівельну спроможність грошей і дати зрозумілий дохід,

– резюмував банкір.

