Українські банки очікують монетарних змін від Нацбанку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю.

Як знизяться ставки за депозитами?

На 11 вересня планується засідання монетарного комітету Нацбанку, на якому, ймовірно, буде ухвалене рішення про зниження облікової ставки, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

За словами банкіра, для зниження ставки є вагома причина – падіння інфляції.

Рівень інфляції знижується 3 місяці поспіль.

У травні вона складала 15,9% у річному вимірі, а наприкінці липня – вже 14,1%.

Очікується, що за підсумками серпня вона може бути вже на рівні 13-13,8%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Як бачимо, зниження інфляції – це не просто прогноз, не лишень очікування, це вже справжній тренд. Тобто, такий крок регулятора можна розцінити, як своєчасний і економічно мотивований.

За розрахунком Замотаєва, облікова ставка може знизитися на 0,5-1 відсоткового пункту. Все залежить від аргументів НБУ та інфляційного прогнозу на найближчі 2-3 місяці.

Найбільш можливий, на його думку, "консервативний" сценарій – зниження облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту. Тоді Нацбанк діятиме аргументовано обережно.

Проте вже у жовтні облікова ставка може знизитися відразу на 1% – за умови збереження позитивних тенденцій в економіці, вважає банкір.

Разом з тим очікується, що слідом за обліковою ставкою зміняться й інші монетарні інструменти. Зокрема, змін зазнає ставка за 3-місячними депозитами, на основі якої банки формують ставки дохідності за гривневими вкладами.

Можна сказати, що монетарні зміни не стануться зненацька: банки заздалегідь готувалися до такого ймовірного кроку. Тому ми очікуємо, що у найближчі тижні в сегменті депозитів з’явиться нова тенденція: банки розпочнуть процес корекції ставок у бік зменшення,

– зазначив Замотаєв.

Однак банки можуть при цьому розпочати короткочасні, сезонні акції, за якими нові вкладники зможуть отримати додаткові переваги при відкритті депозиту.

Ці бонуси до базових ставок мають зберегти позитивну тенденцію зростання кількості депозитів, яка спостерігається зараз.

Тому навіть, якщо хтось не встигне оформити вклад до 11-12 вересня, то щонайменше до кінця вересня ще можна встигнути покласти гроші на депозит за найбільш вигідними ставками,

– додав банкір.

Втім, Замотаєв наголосив, що поки зарано прогнозувати середні ставки за депозитами, адже варто дочекатися рішення НБУ по обліковій ставці.

Варто знати! Наразі середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну депозиту варіюються від 13% до 14,5% річних. Найвищі ставки сягають 17% річних.

Депозити в Україні: що відомо?