На Львівщині засудили секретаря Жидачівської міської ради Ярослава Гаврильчука. Депутата визнали винним у конфлікті інтересів та несвоєчасній подачі декларації про доходи.

За що засудили депутата?

Депутат проголосував за кошторис для утримання апарату міської ради, а щорічні декларації про доходи подав лише у липні 2025 року – одразу за три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Як зазначається у справі, Гаврильчук не повідомив про голосування за виділення коштів для апарату міської ради, хоча є її секретарем. Це визнали конфліктом інтересів.

Кошти передбачалися для виплати доплат та премій міському голові у 2024 та 2025 роках.

Мер мав отримати 50% та 130% надбавки від посадового окладу у вигляді надбавки за важливу роботу та 100% і 130% щомісячних премій.

Окрім того, мали виділити ще й матеріальну допомогу на оздоровлення.

Втім, депутат не вбачає конфлікту інтересів у голосуванні за виплати, адже вони призначалися меру, а той не голосував.

Чому депутат не подавав декларацію?

Разом з тим Гаврильчук вчасно не подав декларацію про доходи у 2021-2023 роках. Депутат у суді пояснив, що не дуже дружить з комп'ютером, що й стало причиною затримки, але свою вину повністю визнав.

Просив врахувати те, що є особою похилого віку, не володіє належним чином комп’ютерною технікою. У зв'язку з введенням воєнного стану подання декларацій було відтерміновано, а тому належно не зорієнтувався в ситуації та вчасно не подав декларації,

– йдеться у матеріалах справи.

Суддя, однак, співчуття не проявив: визнав винним депутата за обома пунктами та призначив штраф у розмірі 3 400 гривень. Додатково він має сплатити 605 гривень судового збору.

Варто знати! До Жидачівської міської ради депутат пройшов від партії "Європейська солідарність". Окрім того, що обіймає посаду секретаря міськради, є ще й радником мера.