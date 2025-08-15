На Львовщине осудили секретаря Жидачевского городского совета Ярослава Гаврильчука. Депутата признали виновным в конфликте интересов и несвоевременной подаче декларации о доходах.

За что осудили депутата?

Депутат проголосовал за смету для содержания аппарата городского совета, а ежегодные декларации о доходах подал только в июле 2025 года – сразу за три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Как отмечается в деле, Гаврильчук не сообщил о голосовании за выделение средств для аппарата городского совета, хотя является его секретарем. Это признали конфликтом интересов.

Средства предусматривались для выплаты доплат и премий городскому голове в 2024 и 2025 годах.

Мэр должен был получить 50% и 130% надбавки от должностного оклада в виде надбавки за важную работу и 100% и 130% ежемесячных премий.

Кроме того, должны были выделить еще и материальную помощь на оздоровление.

Впрочем, депутат не видит конфликта интересов в голосовании за выплаты, ведь они назначались мэру, а тот не голосовал.

Почему депутат не подавал декларацию?

Вместе с тем Гаврильчук вовремя не подал декларацию о доходах в 2021-2023 годах. Депутат в суде объяснил, что не очень дружит с компьютером, что и стало причиной задержки, но свою вину полностью признал.

Просил учесть то, что является лицом пожилого возраста, не владеет должным образом компьютерной техникой. В связи с введением военного положения представление деклараций было отсрочено, а потому должным образом не сориентировался в ситуации и вовремя не подал декларации,

– говорится в материалах дела.

Судья, однако, сочувствия не проявил: признал виновным депутата по обоим пунктам и назначил штраф в размере 3 400 гривен. Дополнительно он должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

Стоит знать! В Жидачевский городской совет депутат прошел от партии "Европейская солидарность". Кроме того, что занимает должность секретаря горсовета, является еще и советником мэра.