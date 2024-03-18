20 мільярдів доларів держборгу: Україна може розпочати переговори уже у квітні
18 березня 2024, 09:11Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Україна хоче розпочати переговори з інвесторами, які володіють облігаціями на суму 20 мільярдів доларів. Спеціально для цього створять комітет кредиторів.
В Україні створять комітет кредиторів
Таке об'єднання кредиторів повинно допомогти Києву провести переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу.
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Офіційно переговори можуть розпочатися зовсім скоро – напередодні зборів МВФ 17 квітня у Вашингтоні. Це буде першою спробою формалізувати "діалог" між державою та власниками облігацій.Зауважте! З осені 2023 року переговорний процес вівся, як консультації та мав неофіційний характер.
Тож український офіс з управління боргом, хоче створити комітет з власників облігацій, куди увійде 8 – 12 великих компаній з управління активами.Нагадаємо! Від початку великої війни держборг України суттєво виріс – на 55% або 51,6 мільярда доларів. Це зумовлено зовнішніми кредитами, які держава бере у ЄС, урядів країн та міжнародних фінансових організаціях.
Нині частину зовнішнього боргу України вдалося реструктуризувати:
- перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року;
- перед комерційними кредиторами - до серпня 2024 року.