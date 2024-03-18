В Украине создадут комитет кредиторов

Такое объединение кредиторов должно помочь Киеву провести переговоры с кредиторами по реструктуризации долга.

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Официально переговоры могут начаться совсем скоро – накануне собрания МВФ 17 апреля в Вашингтоне. Это будет первой попыткой формализовать "диалог" между государством и владельцами облигаций.

Поэтому украинский офис по управлению долгом, хочет создать комитет по владельцам облигаций, куда войдет 8 – 12 крупных компаний по управлению активами.

Сейчас часть внешнего долга Украины удалось реструктуризировать:

  • перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года;
  • перед коммерческими кредиторами - до августа 2024 года.