В Україні створять комітет кредиторів

Таке об'єднання кредиторів повинно допомогти Києву провести переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

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Офіційно переговори можуть розпочатися зовсім скоро – напередодні зборів МВФ 17 квітня у Вашингтоні. Це буде першою спробою формалізувати "діалог" між державою та власниками облігацій.

Зауважте! З осені 2023 року переговорний процес вівся, як консультації та мав неофіційний характер.

Тож український офіс з управління боргом, хоче створити комітет з власників облігацій, куди увійде 8 – 12 великих компаній з управління активами.

Нагадаємо! Від початку великої війни держборг України суттєво виріс – на 55% або 51,6 мільярда доларів. Це зумовлено зовнішніми кредитами, які держава бере у ЄС, урядів країн та міжнародних фінансових організаціях.

Нині частину зовнішнього боргу України вдалося реструктуризувати: