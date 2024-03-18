В Україні створять комітет кредиторів

Таке об'єднання кредиторів повинно допомогти Києву провести переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

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Офіційно переговори можуть розпочатися зовсім скоро – напередодні зборів МВФ 17 квітня у Вашингтоні. Це буде першою спробою формалізувати "діалог" між державою та власниками облігацій.

Тож український офіс з управління боргом, хоче створити комітет з власників облігацій, куди увійде 8 – 12 великих компаній з управління активами.

Нині частину зовнішнього боргу України вдалося реструктуризувати:

  • перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року;
  • перед комерційними кредиторами - до серпня 2024 року.