Росте і росте: держборг України досяг 6 трильйонів
Джерело:Міністерство фінансів
Вже 30 червня державний та гарантований державою борг становить 6,16 трильйона гривень, або 152,2 мільярда доларів. З них зовнішній борг – 4,45 трильйона гривень, внутрішній борг – 1,71 трильйона гривень.
Державний борг України
Тож за 2 квартал держборг та гарантований державою борг зріс у гривневому еквіваленті на 243,7 мільярда гривень та на 1,1 мільярда доларів у доларовому еквіваленті.
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Так сталося через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Від початку року до 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 10,3% – з 6,24% до 5,6%.
Борг складається з:
- пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%;
- випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%;
- випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16%;
- позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.
За валютами борг ділиться на:
- у євро – 35%;
- доларах – 26%;
- гривні – 25%;
- СПЗ – 10%;
- в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.