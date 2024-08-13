Росте і росте: держборг України досяг 6 трильйонів

13 серпня 2024, 09:24
Читать новость на русском
Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Міністерство фінансів

Вже 30 червня державний та гарантований державою борг становить 6,16 трильйона гривень, або 152,2 мільярда доларів. З них зовнішній борг – 4,45 трильйона гривень, внутрішній борг – 1,71 трильйона гривень.

Державний борг України

Тож за 2 квартал держборг та гарантований державою борг зріс у гривневому еквіваленті на 243,7 мільярда гривень та на 1,1 мільярда доларів у доларовому еквіваленті.

Читайте також Рейтинг медалей на Олімпіаді залежно від ВВП та населення: Україна перевершила свої можливості

Так сталося через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Від початку року до 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу  скоротилася на 10,3% – з 6,24% до 5,6%.

Борг складається з:

  • пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%;
  • випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%;
  • випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16%;
  • позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

За валютами борг ділиться на:

  • у євро – 35%;
  • доларах – 26%;
  • гривні – 25%;
  • СПЗ – 10%;
  • в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.