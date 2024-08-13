Государственный долг Украины

Поэтому за 2 квартал госдолг и гарантированный государством долг вырос в гривневом эквиваленте на 243,7 миллиарда гривен и на 1,1 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте.

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Так произошло из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

С начала года до 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 10,3% – с 6,24% до 5,6%.

Долг состоит из:

льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 54%;

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27%;

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16%;

займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 3%.

По валютам долг делится на: