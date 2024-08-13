Державний борг України

Тож за 2 квартал держборг та гарантований державою борг зріс у гривневому еквіваленті на 243,7 мільярда гривень та на 1,1 мільярда доларів у доларовому еквіваленті.

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Так сталося через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Від початку року до 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 10,3% – з 6,24% до 5,6%.

Борг складається з:

пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%;

випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%;

випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16%;

позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

За валютами борг ділиться на: