Скільки медалей в Україні за ВВП
Виявилося, що Україна на Олімпіаді демонструє рівень успіху, порівнянний із топовими країнами за населенням, а також перевищує очікування в економічному плані. Відтак, українські спортсмени входять до топ-20 світу за кількістю медалей.
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Втім, якщо розділити кількість медалей на 100 мільярдів доларів ВВП, то на перших позиціях можуть опинитися країни зі значно меншими показниками ВВП: Домінікана (101,8 медалі на 100 мільярдів ВВП), Гренада (92,35 медалі) та Сент-Люсія (61,99 медалі). Україна ж посідає тут 23 місце – 2, 45 медалей.
Якщо ж кількість медалей поділити на кількість населення країни, перші місця дістануться невеликим острівним державам:
- Гренада – 17,54 медалі на мільйон населення;
- Домінікана – 13,51 медалі відповідно;
- Сент-Люсія – 11,05 медалі відповідно;