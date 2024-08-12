Сколько медалей в Украине за ВВП

Оказалось, что Украина на Олимпиаде демонстрирует уровень успеха, сопоставимый с топовыми странами по населению, а также превышает ожидания в экономическом плане. Поэтому, украинские спортсмены входят в топ-20 мира по количеству медалей.

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Впрочем, если разделить количество медалей на 100 миллиардов долларов ВВП, то на первых позициях могут оказаться страны со значительно меньшими показателями ВВП: Доминикана (101,8 медали на 100 миллиардов ВВП), Гренада (92,35 медали) и Сент-Люсия (61,99 медали). Украина же занимает здесь 23 место – 2, 45 медалей.

Заметьте! Рейтинг предусматривает, что пропорционально росту ВВП будет расти и количество медалей.

Если же количество медалей поделить на количество населения страны, первые места достанутся небольшим островным государствам:

Гренада – 17,54 медали на миллион населения; Доминикана – 13,51 медали соответственно; Сент-Люсия – 11,05 медали соответственно;

Заметьте! Украина заняла всего 47-е место с результатом 0,31 медали на миллион населения.