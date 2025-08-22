Розмір державного боргу України зрівнявся з валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Таких показників в Україні раніше не фіксували.

Як зріс рівень державного боргу?

Такий обсяг державного боргу може бути ознакою критичних тенденцій в фінансовій системі країни. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Технічний дефолт не означає кризу: чим загрожує Україні борговий конфлікт

100% ВВП України зараз – це борги. Такого ніколи не було. За економічними показниками ми – банкрути,

– зазначив нардеп.

Втім, Цимбалюк додав, що у навіть у такій скрутній ситуації держава продовжує виконувати соціальні зобов'язання, тобто виплачувати пенсії, зарплати та стипендії.

Можна дискутувати про їхній рівень – вони низькі. Інфляція висока, а індексація не покриває інфляцію і ріст споживчих цін. Але вчасно виплачуються зарплати, виплачується стипендії, інші соціальні виплати, і дуже важливо щоб і на наступний рік це держава зберегла,

– наголосив політик.

Хоча, на його думку, уряд все-таки є за що критикувати.

Що говорять про борг у Мінфіні?

Міністерство фінансів повідомило, що розмір державного та гарантованого державного боргу склав 7,69 трильйона гривень станом на 30 червня (це близько 184,84 мільярда доларів). З цих коштів:

138,70 мільярда доларів – зовнішні зобов'язання України;

46,14 мільярда доларів – внутрішні зобов'язання.

Лише протягом червня 2025 року загальний борг зріс на 181,73 мільярда гривень, що еквівалентно 3,9 мільярда доларів США,

– додали в Мінфіні.

Стрімке зростання державного боргу в Україні великою мірою пов'язане з повномасштабною війною, яку веде проти неї Росія.

Як розраховується державний борг? Державний борг розраховується як сукупна сума всіх зобов’язань країни перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами, включно з основним боргом і нарахованими відсотками. До нього входять як внутрішні позики (облігації, кредити від банків та інших установ у національній валюті), так і зовнішні (кредити міжнародних фінансових організацій, іноземних урядів тощо). Для оцінки навантаження на економіку зазвичай використовують співвідношення боргу до ВВП. Цей показник демонструє, яку частку створеного за рік продукту країна має витратити на його обслуговування.

Що відомо про держборг України?