Державна казна щомісяця зазнає колосального навантаження через безпрецедентні виклики воєнного часу. Урядовці нарешті підбили фінансові підсумки більшої частини року, показавши реальну картину пріоритетів країни.

На що держава витрачає найбільше коштів

За перші десять місяців 2026 року з державного бюджету України витратили астрономічну суму – 3,6 трильйона гривень. Це майже на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, про що свідчать офіційні дані Мінфіну.

Левова частка всіх видатків традиційно йде на захист від ворога та забезпечення армії. На безпеку і оборону спрямували 2,17 трильйона гривень, що становить понад 60% від загального фонду. Лише у жовтні на ці критичні потреби пішло понад 162 мільярди гривень.

Куди йдуть гроші цивільного сектору та соціальної сфери

Друга за величиною стаття витрат – це зарплати бюджетникам. На оплату праці вчителів, лікарів та держслужбовців держава виділила понад 1,3 трильйона гривень, що становить 37% від усіх видатків.

Соціальне забезпечення також залишається в абсолютному пріоритеті уряду. На пенсії, стипендії, житлові субсидії та допомогу родинам витратили майже 593 мільярди гривень. Це на 13% більше порівняно з минулим роком, що гарантує стабільність виплат для найуразливіших категорій громадян.

Зверніть увагу! Крім того, значні суми йдуть на підтримку підприємств та закупівлю товарів для ЗСУ (понад 514 мільярдів), а також на медичні гарантії та оплату комунальних послуг (506,5 мільярда).

Якою є ситуація з боргами та місцевими бюджетами

Економіка країни продовжує працювати в умовах жорсткого дефіциту, тому обслуговування державного боргу стає дедалі дорожчим. За десять місяців на це витратили майже 306 мільярдів гривень, що на 9,3% більше, ніж торік.

Водночас місцеві бюджети отримали у вигляді трансфертів понад 244 мільярди гривень. Ця сума зросла більш ніж наполовину (на 56,3%) порівняно з 2025 роком, що дозволяє громадам на місцях закривати свої нагальні потреби в умовах війни.

До речі, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про активний пошук 70 мільярдів євро, які необхідні для забезпечення потреб України на 2027 рік. За його словами, озвучену президентом суму чітко розділено на дві частини: 30 мільярдів євро підуть на безпосереднє перекриття дефіциту державного кошторису, а 40 мільярдів – на позабюджетні військові потреби фронту.