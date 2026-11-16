70 мільярдів євро для бюджету та фронту: де уряд знайде гроші на 2027 рік

Куди спрямують суму та хто допоможе її знайти

Прем'єр-міністр Сергій Корецький у коментарі 24 Каналу повідомив про активний пошук 70 мільярдів євро, які необхідні для забезпечення потреб України на 2027 рік. За його словами, озвучену президентом суму чітко розділено на дві частини: 30 мільярдів євро підуть на безпосереднє перекриття дефіциту державного кошторису, а 40 мільярдів – на позабюджетні військові потреби фронту. Наразі український уряд активно напрацьовує відповідні фінансові інструменти спільно з Європейським Союзом та Європейською Комісією.

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Глава уряду запевнив, що переговорний процес демонструє впевнений прогрес, хоча розкривати конкретні деталі до фінальних домовленостей поки зарано. Допомогу залучатимуть як від держав-членів Євросоюзу, так і від інших союзників на європейському континенті та з-поза його меж.

Ми неймовірно вдячні партнерам і працюємо над тим, щоб до кінця листопада, на початку грудня був чіткий план, звідки та як ми зможемо покривати ці потреби– Сергій Корецький, прем'єр-міністр.

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Як успіх переговорів вплине на гаманці українців

Своєчасне узгодження зовнішньої фінансової допомоги – це питання стабільності курсу гривні, збереження соціальних виплат, пенсій та зарплат бюджетників. Оскільки всі внутрішні податкові доходи Україна спрямовує виключно на сектор оборони, безперебійна допомога союзників на 2027 рік гарантує відсутність друку грошей, захищає заощадження громадян від інфляційного знецінення та дає впевненість у забезпеченні війська всім необхідним озброєнням.

До слова, Сергій Корецький раніше розповідав про те, на що саме підуть 70 мільярдів.