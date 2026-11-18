На що держава витрачає найбільше коштів

За перші десять місяців 2026 року з державного бюджету України витратили астрономічну суму – 3,6 трильйона гривень. Це майже на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, про що свідчать офіційні дані Мінфіну.

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Левова частка всіх видатків традиційно йде на захист від ворога та забезпечення армії. На безпеку і оборону спрямували 2,17 трильйона гривень, що становить понад 60% від загального фонду. Лише у жовтні на ці критичні потреби пішло понад 162 мільярди гривень.

Куди йдуть гроші цивільного сектору та соціальної сфери

Друга за величиною стаття витрат – це зарплати бюджетникам. На оплату праці вчителів, лікарів та держслужбовців держава виділила понад 1,3 трильйона гривень, що становить 37% від усіх видатків.

Соціальне забезпечення також залишається в абсолютному пріоритеті уряду. На пенсії, стипендії, житлові субсидії та допомогу родинам витратили майже 593 мільярди гривень. Це на 13% більше порівняно з минулим роком, що гарантує стабільність виплат для найуразливіших категорій громадян.

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Зверніть увагу! Крім того, значні суми йдуть на підтримку підприємств та закупівлю товарів для ЗСУ (понад 514 мільярдів), а також на медичні гарантії та оплату комунальних послуг (506,5 мільярда).

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Якою є ситуація з боргами та місцевими бюджетами

Економіка країни продовжує працювати в умовах жорсткого дефіциту, тому обслуговування державного боргу стає дедалі дорожчим. За десять місяців на це витратили майже 306 мільярдів гривень, що на 9,3% більше, ніж торік.

Водночас місцеві бюджети отримали у вигляді трансфертів понад 244 мільярди гривень. Ця сума зросла більш ніж наполовину (на 56,3%) порівняно з 2025 роком, що дозволяє громадам на місцях закривати свої нагальні потреби в умовах війни.

До речі, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про активний пошук 70 мільярдів євро, які необхідні для забезпечення потреб України на 2027 рік. За його словами, озвучену президентом суму чітко розділено на дві частини: 30 мільярдів євро підуть на безпосереднє перекриття дефіциту державного кошторису, а 40 мільярдів – на позабюджетні військові потреби фронту.