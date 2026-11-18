На что государство тратит больше всего средств

За первые десять месяцев 2026 года из государственного бюджета Украины было потрачено астрономическую сумму – 3,6 триллиона гривен. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем свидетельствуют официальные данные Минфина.

Adv

Львиная доля всех расходов традиционно идет на защиту от врага и обеспечение армии. На безопасность и оборону было направлено 2,17 триллиона гривен, что составляет более 60% от общего фонда. Только в октябре на эти критически важные нужды ушло более 162 миллиарда гривен.

Куда идут деньги гражданского сектора и социальной сферы

Вторая по величине статья расходов – это зарплаты бюджетникам. На оплату труда учителей, врачей и госслужащих государство выделило более 1,3 триллиона гривен, что составляет 37% от всех расходов.

Реклама

Социальное обеспечение также остается абсолютным приоритетом правительства. На пенсии, стипендии, жилищные субсидии и помощь семьям потратили почти 593 миллиарда гривен. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом, что гарантирует стабильность выплат для наиболее уязвимых категорий граждан.

Обратите внимание! Кроме того, значительные суммы направляются на поддержку предприятий и закупку товаров для ВСУ (более 514 миллиардов), а также на медицинские гарантии и оплату коммунальных услуг (506,5 миллиарда).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какова ситуация с долгами и местными бюджетами

Экономика страны продолжает работать в условиях жесткого дефицита, поэтому обслуживание государственного долга становится все дороже. За десять месяцев на это потратили почти 306 миллиардов гривен, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

В то же время местные бюджеты получили в виде трансфертов более 244 миллиардов гривен. Эта сумма выросла более чем наполовину (на 56,3%) по сравнению с 2025 годом, что позволяет общинам на местах покрывать свои насущные потребности в условиях войны.

Реклама

Кстати, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о активный поиск 70 миллиардов евро, необходимых для обеспечения потребностей Украины на 2027 год. По его словам, озвученная президентом сумма четко разделена на две части: 30 миллиардов евро пойдут на непосредственное покрытие дефицита государственного бюджета, а 40 миллиардов – на внебюджетные военные нужды фронта.