Долар все нижче і нижче: НБУ знову опустив курси валют

Американська валюта втратила за останню добу 19 копійок в ціні. Водночас європейська валюта трішки менше – 13 копійок. Тренд на спад вартості продовжиться ще й завтра.

Офіційний курс 5 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,29 гривні за долар. Вартість долара впала на 19 копійок проти 4 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,76 гривні, що на 13 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 6 червня:

долар – 40,12 гривні,

євро – 43,60 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 5 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,30 гривні, а продаж – 40,88 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,40 гривні , а продаж – 40,80 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,55 гривні, а продаж – 40,75 гривні.

Що прогнозує експерт

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у червні є очікування щодо того, що основні валютні зміни не перевищать 2% від початкового курсу червня, тобто до 1 гривні.

За прогнозами, цього місяця діапазон вартості на готівковому ринку може становити від 40 гривень до 41 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Очікується, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними. міжбанк – 40 – 41 гривня за долар.

Відтак, на міжбанку ціна може також становити від 40 гривень до 41 гривні за долар.

Водночас якщо навіть курс долара перевищить закладений середній рівень у бюджеті, а саме 40,7 гривні, це не повинно викликати паніки та ажіотажу на ринку.

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